Alba piange Marco Brovia, il motore dell'associazione per disabili "La Carovana"

Si è spento questa mattina, venerdì 12 luglio ad Alba, Marco Brovia di 41 anni. Nato con una grave disabilità, era il motore dell'associazione “La Carovana”, fondata dai genitori Renata e Gian.

Sul suo sito internet si presentava così. “Qualcuno mi ha detto: 'Chi tiene entrambi i piedi per terra sta fermo'. Io li ho sempre tenuti tutti e due sollevati ed è forse per questo che ho imparato a volare”.

Aveva appena pubblicato il libro “Tra le righe: monologhi dialogati”, una sorta di testamento spirituale.

Non stava mai fermo Marco Brovia. Nel 2003 il musical “Lettera a Dio” liberamente tratto dalla “Buona Novella” di Fabrizio De Andrè. Fu anche presidente della Compagnia Teatrale “Gli Instabili”. Nel 2004 il libro di poesie “Il peso delle parole, coro per voce sola” realizzato in collaborazione con Enzo Massa, mentre con la musicista Simona Colonna incise l’album “Angelo 10 e lode”.

I funerali di Marco Brovia saranno celebrati domani, sabato 13 luglio alle 17, nella chiesa di Santa Margherita ad Alba.