Incidente questa mattina, venerdì 12 luglio, alle ore 9,30. Un’auto per circostanze ancora da chiarire si è ribaltata sulla strada provinciale 25 tra Tarantasca e Villafalletto.

Sul posto intervenuti i carabinieri per la gestione della viabilità. La persona coinvolta è stata presa in cura dall’equipe medico sanitario. Non si conoscono al momento le sue condizioni.

Intervenuti per le messa in sicurezza del veicolo i vigili del fuoco da Cuneo coadiuvati dai volontari di Busca.