Fallita la società che gestiva il risto-pub Beertola, aperto in una chiesa sconsacrata a Cuneo

E' fallita, con sentenza dell'8 luglio 2019, la società Diecidieci srl, facente capo a 15 soci, tutti cuneesi, che aveva in gestione il Beertola, il risto-pub aperto nel 2016 nella chiesa barocca sconsacrata di via Monsignor Peano a Cuneo.

La notizia della chiusura del locale è di metà giugno scorso; adesso è arrivata la sentenza di fallimento, che mette fine alla breve storia di questo locale, guidato dal presidente della società Andrea Bertola, riconosciuto e apprezzato mastro birraio.

Nel tempo, il Beertola si era rinnovato introducendo diverse novità: mostre d'arte, musica dal vivo, il brunch domenicale. Una formula che aveva iniziato a funzionare ma che si è scontrata con dei costi di gestione legati alla struttura non più sostenibili.

Andrea Bertola, raggiunto al telefono, non nasconde l'amarezza: "Continuerò a fare birre. Per quanto riguarda il locale, non c'è alcuna prospettiva di una possibile riapertura. E' una situazione delicata per tutte le persone coinvolte. Lasciamo che la legge faccia il suo corso".