Tragico schianto nella notte alle porte di Cuneo: morto un ragazzo di 17 anni

E' Francesco Scarmato la vittima del terribile incidente avvenuto la scorsa notte a Cuneo - verso la mezzanotte - all'altezza del semaforo che da corso De Gasperi porta verso Borgo San Dalmazzo.

Il ragazzo, grande appassionato di calcio, avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 17 agosto.

Francesco si trovava in bici con un coetaneo, A.C., ricoverato all'ospedale di Cuneo in condizioni gravissime. Erano in bici, provenendo da via San Lorenzo, lato campeggio, e procedendo verso San Rocco Castagnaretta.

All'altezza del semaforo l'impatto con la vettura che procedeva dal capoluogo verso Borgo. Al volante una donna di 32 anni. Francesco è deceduto sul colpo: a nulla sono valsi i lunghi tentativi di rianimarlo.

Dai primi accertamenti non è risultata alcuna alterazione dello stato psico-fisico della 32enne. La dinamica del tragico incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, che è intervenuta sul posto.