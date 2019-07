Acqua San Bernardo celebra Cuneo in una "limited edition" per l'Illuminata (VIDEO)

Acqua S.Bernardo presenta la Limited Edition 2019 della bottiglia mezzolitro Pet Premium, ispirata alle famose Gocce di Giorgetto Giugiaro. Dopo gli omaggi a Milano e al Golfo del Tigullio, Acqua S.Bernardo svela l’iconica serie Limited Edition dedicata alla città di Cuneo. Al progetto ha anche partecipato il gruppo di ristorazione Il Girasole presente oggi in sala d'onore a Cuneo con il titolare Danilo Dalmasso. Nei self service dell'Auchan, a Borgo Mercato, Big Store e allo Sport Club della Michelin si potrà trovare la bottiglia in edizione limitata.

VIDEO DI DANIELE CAPONNETTO



"Cuneo è la città capoluogo della Provincia Granda, la terra delle nostre sorgenti, sulle Alpi Marittime. Abbiamo avviato il progetto Limited Edition come omaggio innovativo e artistico alla Penisola tricolore. Oggi siamo orgogliosi di celebrare la città a cui siamo più vicini e legati da sempre - dice Antonio Biella, direttore generale del gruppo Acqua S.Bernardo – Abbiamo scelto di farlo in un momento particolare per Cuneo, ovvero in occasione di Illuminata, evento di luce, colori, musica, stupore, arte, solidarietà, cultura, condivisione, riscoperta, spiritualità e accoglienza, in programma dal 12 al 21 luglio, che ci vede tra i sostenitori anche quest’anno".



Per “vestire” la mezzolitro Pet Premium Limited Edition Cuneo, Acqua S.Bernardo si è affidata anche questa volta alla matita di un giovane designer, Giovanni Gastaldi.



Nato a Torino 24 anni fa, Gastaldi ha studiato all’Istituto Europeo del Design sotto la Mole e collabora con Mybosswa, Scuola Holden e dieci04. Oltre alla passione per l’arte, ama la musica, suona la chitarra, leggere e guardare film. Ha già collaborato con S.Bernardo e altri importanti brand non solo del food, come Eataly, Barilla, Venchi, Treccani, La Stampa e Salone Internazionale del libro Torino. Ha ricevuto riconoscimenti come il premio illustrazione sociale “Illustraction” nel 2018, il premio Italianism 2017 e Skopye Poster 2015.



Gastaldi, nella sua tavola, che avvolge la serie di “Gocce” Pet Premium Limited Edition Cuneo, racconta Cuneo attraverso colorati scorci della città e bellezze naturali, la statua di Giuseppe Barbaroux, conte e avvocato giureconsulto, che campeggia in piazza Galimberti, il treno storico a vapore che collega Cuneo alla Francia e alla Liguria e, sullo sfondo, i fiori e le alte montagne della Provincia Granda, note in tutto il mondo.



Dedicata al segmento Horeca, la Premium Limited Edition è pensata per quei locali e ristoranti che vogliono compiere una scelta nuova, elegante e di classe.