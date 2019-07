Ecco tutti i vantaggi di utilizzare Artic Cube

L’estate è una stagione entusiasmante per molti, ma il caldo può rappresentare davvero un problema. Ci toglie le forze e la concentrazione, ci fa dormire poco o non ci fa dormire affatto. Badare ai nostri figli a casa o sbrigare le nostre pratiche in ufficio può risultare molto faticoso. La soluzione sarebbe ritrovare un po’ di fresco e per questo c’è Artic Cube.



Cos’è Artic Cube?



Si tratta di un climatizzatore che può fare al caso vostro se cercate refrigerio dalla calura estiva. Coniuga più esigenze: è adatto un po’ a tutti perché è economico e ha prezzi accessibili, soddisfa le premure di chi è particolarmente, e giustamente, attento ai problemi ambientali perché è ecologico, inoltre si adatta al vostro ambiente di casa o di lavoro perché ha tre velocità, da regolare in base alle vostre necessità.



La sua forza sta in una tecnologia di raffreddamento ad acqua molto innovativa, un modo estremamente efficiente di raffreddare l’aria in breve tempo. Artic Cube è peraltro acquistabile comodamente tramite internet, basta andare su Articcube.it .



I vantaggi di Artic Cube: perché acquistarlo?



Questo condizionatore è estremamente silenzioso. Ciò lo rende ideale anche per rinfrescare l’ambiente durante la notte, rendendo più facile e gradevole addormentarsi. Alcuni strumenti per trovare sollievo dal caldo possono essere rumorosi e, di conseguenza, non risultano adatti per l’utilizzo notturno, come nei casi in cui ci occorre silenzio per concentrarci, per esempio a lavoro. Non è il caso di Artic Cube che vi permetterà, finalmente, di dormire bene anche in estate e di lavorare con serenità.



Spesso le tecnologie innovative presuppongono tempi di utilizzo e un’autonomia della batteria un po’ limitati ma Artic Cube della linea Eureka non rientra in questa tipologia. Ha una lunga durata, una carica della batteria copre 8 ore (è dotato di porta USB). Innovativo sì ma, come già detto, ecologico: il suo funzionamento non presuppone gas o refrigeranti chimici. Il prodotto svolge anche altre funzioni, oltre a quella di rinfrescare gli ambienti. Infatti, purifica e umidifica l’aria, consentendoti di respirare in un ambiente pulito e purificato dalle particelle di polvere.



Inoltre, non occupa molto spazio e questo lo rende molto pratico. Si può mettere su un tavolo, sulla scrivania dell’ufficio o dello studio a casa, in negozio, in sala quando sei sul divano; si può azionare nel ripostiglio se si sta riordinando e mettendo apposto oggetti e scatoloni. Inoltre, è efficace anche in ambienti esterni ed è comodo da portare in viaggio. Il suo design gradevole ti permette di lasciarlo in azione anche se hai ospiti a casa o clienti al lavoro. È, inoltre, sicuro: prima di essere commercializzato è stato testato e non ci sono controindicazioni.



Acquistarlo è pratico e semplicissimo, basta andare sull’apposito sito e compilare il form. La spedizione è gratuita, i tempi di arrivo del pacco sono molto brevi e il pagamento è alla consegna. L’Artic Cube che troverai nella confezione ha un filtro incluso. La tecnologia è all’avanguardia ma utilizzarlo è molto semplice.



Come si usa?



Artic Cube è semplicissimo da utilizzare e non obbliga a forare il muro per il tubo di scarico. Basta mettere dell’acqua nel serbatoio per riempirlo, lasciare filtrare l’acqua per 3 minuti, collegare il condizionare e accenderlo. Con poche, semplici azioni, permetterai all’unità di funzionare sfruttando la tecnologia di raffreddamento ad acqua. Sostanzialmente, l’aria calda entra nel condizionatore e viene mossa contro un filtro bagnato. L’acqua a quel punto evapora e libera aria fredda. Un bip avviserà quando l’acqua sta per finire.