A Cervignasco di Saluzzo continua la rassegna del Cinema all'aperto

Continua nel Saluzzese la rassegna del Cinema all’Aperto che, per tutta l’estate, offre, a residenti non solo, le serate cinematografiche “sotto le stelle”.

Mercoledì 17 luglio nella frazione di Cervignasco arriva una bella novità: l'invito alla serata pic-nic, con coperte e cena al sacco, per vivere un momento conviviale prima dell’inizio della proiezione.

Alle 21.15 arriva il film francese del genere animazione “Asterix e il segreto della pozione magica”, uscito nel 2018. La pellicola narra le avventure di Panoramix il quale, dopo un incidente nella foresta, decide che è arrivato il momento di ritirarsi e di trovare un erede per tramandare il segreto della Pozione Magica.

I Galli cercano di rincuorarlo e di fargli cambiare idea, ma il druido è irremovibile. La pozione è il punto di forza del villaggio gallico in cui risiede Panoramix. La magica bevanda dona ai suoi abitanti una super forza che ha permesso di difendere il loro territorio dagli attacchi dei nemici romani.

Asterix e Obelix aiutano Panoramix nella ricerca del futuro erede, anche se devono stare attenti al misterioso druido Rancorix.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e non si svolgerà in caso di maltempo. E tra coperte e cestini da pic-nic dalle ore 20.00 si gioca a PLUF: il nuovissimo gioco in scatola targato Terre del Monviso. L'animazione è condotta dagli operatori de "La Fabbrica dei Suoni": un'attività gratuita.

E' gradita la prenotazione entro le 12 al numero 0175 576294.