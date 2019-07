A Chiusa di Pesio la giornata benefica organizzata dall'Associazione commercianti "Il Mirabello"

L'Associazione commercianti "Il Mirabello" di Chiusa di Pesio organizza, domenica 21 luglio, in collaborazione con Flavio Pittavino, al Centro Anziani (ex ospedale via Giovanni Mauro) la Giornata Benefica.

Il programma prevede alle 16 lo spettacolo con palloncini per bambini a cura di Flavio Pittavino e, poi, il Nutella party. Alle 19 è in programma la Cena nel cortile al costo di 14 euro. A seguire, la serata musicale a cura di Flavio Pittavino. Il ricavato sarà devoluto alle Case di Riposo di Chiusa di Pesio e di San Bartolomeo.

Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico tel. 0171 734990