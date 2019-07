A Saluzzo è in programma "Una passeggiata al tramonto" con visita a Torre Civica e Centro storico

Sabato 20 luglio torna, a Saluzzo, “Una passeggiata al tramonto”, l’iniziativa che conduce i visitatori sulla Torre Civica e che si conclude con un aperitivo esclusivo nel bistrot Tasté. La salita sulla Torre Civica, alta 48 metri, offre una vista panoramica unica sul borgo, la pianura e le Alpi. Inoltre, la guida condurrà i visitatori nella Pinacoteca Matteo Olivero per osservare una rappresentazione paesaggistica del pittore divisionista a cui, oltre alla collezione permanente, è dedicata una mostra in corso fino a fine settembre.

La visita proseguirà nel Centro storico alla ricerca degli angoli caratteristici della città e si concluderà con un aperitivo, a base di prodotti tipici delle Valli del Monviso, presso il bistrot Tasté nel loggiato dell'Antico Palazzo Comunale in Salita al Castello.

"Una passeggiata al tramonto" partirà dalla biglietteria dell’Antico Palazzo Comunale alle 18. Il costo della visita con aperitivo è di 10 euro. I ragazzi con meno di 12 anni, accompagnati da un adulto, non pagano la visita e avranno modo di gustare un aperitivo pensato per loro al costo di 3 euro.

Per ragioni di sicurezza, il limite massimo di partecipanti è di 15 persone. Di conseguenza è consigliata la prenotazione presso l’Ufficio Turistico Iat, in Piazza Risorgimento, 1, a Saluzzo, al numero verde: 800 392789 o alla mail saluzzo@coopculture.it

Tasté è un progetto del Comune di Saluzzo, gestito dall'associazione UR/CA Casa Laboratorio con la collaborazione dell'associazione Ratatoj, per promuovere le eccellenze enogastronomiche e artigianali delle Terre del Monviso e delle Valli Occitane. È un luogo in cui assaggiare, conoscere e acquistare i prodotti del territorio selezionati dall'Atlante dei Sapori, realizzato in collaborazione con l'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo.