A Sambuco in Valle Stura parte la rassegna di teatro "Un sipario tra cielo e terra"

Il Comune di Sambuco e la Compagnia Il Melarancio, per accogliere turisti e residenti, organizzano la rassegna "Un sipario tra cielo e terra-teatro, suoni e colori ai piedi del monte Bersaio”. Una kermesse di teatro e musica con Compagnie che da varie parti d’Italia arrivano nel paese della Valle Stura per raccontare storie e divertire grandi e piccoli.

Il primo appuntamento è previsto domenica 21 luglio, alle 21, in piazza Municipio a Sambuco. La Compagnia "Il Melarancio" e "Cada Die Teatro" di Cuneo presentano "Il paese dei quadrati magici".

Lo spettacolo si ispira al racconto di Pinin Carpi e all’opera di Paul Klee. Attraverso la narrazione, l’animazione di figure e la musica dal vivo, la storia racconta le avventure di un marinaio curioso che navigando in tutti i mari ed esplorando i paesi vicini e lontani un giorno approdò su un’isola misteriosa…

Una fiaba che parla di tirannia e di libertà con linguaggio semplice e poetico per arrivare al cuore di grandi e piccoli. La rappresentazione è per tutti.

L'ingresso è libero. In caso di pioggia lo spettacolo sarà messo in scena in un luogo chiuso.