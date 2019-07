Al via a Paesana la festa patronale di San Giuseppe: è il primo grande appuntamento dell’estate

Prende il via questa sera (venerdì) a Paesana l’intensa cinque giorni di festa in occasione di “San Giuseppe”, patrono degli agonizzanti, dei moribondi e della buona morte, nonché Santo protettore del borgo Santa Margherita.

La Pro loco Paesana, guidata da Anita Bonansea, ha predisposto un ricco programma di eventi collaterali, che andranno ad aggiungersi al tradizionale luna park che in questi giorni ha preso forma su piazza Piave e su via Pratoguglielmo.

Le giostre rimarranno aperte ed in funzione per tutta la durata della festa, sino a martedì sera. Parallelamente, invece, si parte questa sera (venerdì 12 luglio) con il “Giro pizza in piazza” in collaborazione con la pizzeria New Wellington”, dalle 19.30. dalle 20, invece “Birra in piazza” con, a seguire, cocktail party e Dj set con “Doncalo Dj” e “Momo dj”.

Sabato 13 luglio, invece, alle 16.30 inaugurazione della mostra fotografica “Il mio posto nel mondo”, con giro illustrativo dei luoghi dell’esposizione (ritrovo ore 15.30). Il focus della mostra sarà l’area della Biosfera del Monviso, presente nel programma di tutela e salvaguardia Unesco (info 3489062201 - Anita).

Alle 18.30, apericena di San Giuseppe presso la Trattoria del Giardino e, alle 21, dj set con “Dinamic dj” e “Birra in piazza” per tutta la sera.

Domenica 14 luglio, dalle 9, terza edizione della fiera mercato di San Giuseppe per le vie del borgo. Alle 10.30 la Solenne Messa in onore del Santo, con la processione accompagnata dalla Banda musicale paesanese. Alla sera (ore 21) serata danzante con ballo liscio con i fratelli Abbà e “Birra in piazza” per tutta la serata.

Lunedì 15 luglio, alle 15, festa dei bambini con giochi, laboratori e grande merenda per tutti (info e orari 348.8782379 – Davide). Alle 19.30 cena la tradizionale e sempre gettonatissima cena con “Patate e Ajè” presso la Trattoria del Giardino e, alle 21, serata di balli occitani con il gruppo “La Valada”.

Martedì 16 luglio, infine, alle 19 apertura luna park e, alle 22, chiusura dei festeggiamenti con lo spettacolo “Laser show in musica”.