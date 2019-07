Il venerdì caraibico al Crazy Boy di Centallo!

Questa sera, venerdì 12 luglio 2019 con inizio alle 22, appuntamento estivo Caraibico della nota sala da ballo Crazy Boy Disco Club di Centallo. Il venerdì latino è ospitato nella sala centrale dedicata agli amanti della salsa, bachata e kizomba: nessuna dispersione, tutti insieme a ballare alternando i tre generi.

I Taxi Dancer Jennifer, Patrik e Dinolatino creano un ambiente allegro e divertente dando la possibilità a tutti di poter ballare con sorriso sulle labbra! Corrado Olivero e Prince DJ accompagnati dalle percussioni di Flaco sono il valore aggiunto che ha conquistato cuore e gambe ballerini caraibici!

La musica proposta per la clientela è selezionata e rappresenta un po' tutti i generi più di tendenza e di successo del momento. Il Crazy Boy Estivo è punto di riferimento per le serate danzanti cercando di unire tra loro i vari generi di musica per rendere l'ambiente sempre più piacevole, allegro e sereno.

Il Crazy Boy è facilmente raggiungibile sia da Cuneo, Beinette, Mondovì, Savigliano, Busca, Caraglio, Dronero, Fossano e gode di un ampio parcheggio gratuito adiacente alla discoteca evitando così di lasciare l'auto lungo le strade provinciali o comunali.

Il Crazy Boy si trova a Centallo, in Regione Madonna dei Prati 285. Info e prenotazioni: 333 3462430 Facebook: https://www.facebook.com/New-Crazy-Boy-1507261976192308/