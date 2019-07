In mostra a Bergolo due mostri sacri dell’avanguardia pittorica a stelle e strisce

Allestita presso il salone comunale e pronta ad aprire i battenti con l’inaugurazione prevista per domenica 14 luglio (ore 17), sarà visitabile sino al prossimo 29 settembre la mostra "Bis Woman - America", esposizione di pittura e stampe di Connie Fox ed Eather Wilcoxon.



Il titolo scelto per la mostra è un omaggio alle due pittrici, una newyorkese, l’altra di Sausalito – presso San Francisco, California –, mostri sacri dell’avanguardia americana, le cui opere sono ospitate in moltissimi musei in tutto il mondo (tra i tanti "The american university Museum Washington" e "The fine arts Museum S. Francisco").



L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al venerdì in orario 9-12 e nel pomeriggio su appuntamento (telefonando al 0173/87.016); sabato e domenica in orario 10-19.