Levante da standing ovation al Festival dell'Anima di Cervere (gallery)

Qualche spettatore in meno del tutto esaurito ieri sera, giovedì, per il concerto di Levante, ma l'anfiteatro dell'Animia ha saputo confermarsi il palcoscenico estivo ideale per chi, come la cantautrice siciliana, ha una voce potente. L'acustica della scena cerverese, infatti, è perfetta, resa ancora più efficace da tecnici di altissimo livello.

Levante, nome della musica pop meno noto di Giorgia che l'ha preceduta di un giorno, ha incantato il pubblico presente con il suo repertorio che ben bilancia il classico abbinamento musica/amore della musica leggera all'ironia pungente che la rende più simile a Max Gazzè, con il quale ha duettato, tra l'altro, in passato.

Quasi due ore di concerto per Claudia Lagona, nome di battesimo di Levante, terminati con i due pezzi più attesi: "Sei un pezzo di me" e "Alfonso".