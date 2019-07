Bra: dopo l'insediamento della nuova Amministrazione, istituire le Commissioni consiliari e la Commissione Agricoltura e Foreste

Durante la seduta di martedì 10 luglio 2019, il consiglio comunale di Bra ha nominato le commissioni consiliari permanenti.

Eccome come risultano composte.

Commissione “Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale”: Marina Isu (Pd), Livio Astegiano (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra Città per Vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Giuliana Mossino (Lega), Davide Tripodi (Bra Domani), Sergio Panero (Insieme per Panero – Gruppo Civico), Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Commissione “Finanze e tributi”: Marta Basso (PD), Evelina Gemma (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra città per vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Giuliana Mossino (Lega), Davide Tripodi (Bra Domani), Sergio Panero (Insieme per Panero – Gruppo Civico), Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Commissione “Urbanistica”: Bruna Sibille (PD), Livio Astegiano (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra città per vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Marco Ellena (Lega), Davide Tripodi (Bra Domani), Sergio Panero (Insieme per Panero – Gruppo Civico), Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Commissione “Socio-assistenza”: Iman Babakhali (Pd), Evelina Gemma (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra città per vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Giuliana Mossino (Lega), Davide Tripodi (Bra Domani), Sergio Panero (Insieme per Panero – Gruppo Civico), Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Commissione “Polizia mortuaria”: Bruna Sibille (Pd), Livio Astegiano (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra città per vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Luca Cravero (Lega), Davide Tripodi (Bra Domani), Sergio Panero (Insieme per Panero – Gruppo Civico), Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Commissione “Sicurezza”: Maria Giovanna Milazzo (PD), evelina gemma (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra città per vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Luca Cravero (Lega), Davide Tripodi (Bra Domani), Sergio Panero (Insieme per Panero – Gruppo Civico), Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Rinviata al prossimo consiglio comunale la designazione dei componenti delle Commissioni “Servizi Appaltati” (che confluirà nella commissione “Ambiente, Ciclo dei rifiuti e Igiene Urbana), della Commissione “Lavori Pubblici- Viabilità” (che amplierà le sue competenze, diventando “Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti”) e della già citata Commissione Ambiente, per permettere l’adeguamento del relativo regolamento alle modifiche organizzative introdotte.



Nei prossimi giorni si procederà con l’elezione di presidenti e vicepresenti per le commissioni nominate.



Nel corso della seduta sono stati nominati anche i rappresentanti del Consiglio comunale nella Commissione consultiva comunale Agricoltura e Foreste: Raimondo Testa (Pd) e Marco Ellena (Lega).