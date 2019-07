Ampliamento dei locali del Consorzio Socio Assistenziale di Cuneo, Manassero: "I 300mila euro, costo totale dell’intervento, saranno reperiti con un nuovo mutuo"

In merito all'articolo "Cuneo, nuovi spazi per il Consorzio Socio Assistenziale: intervento di riqualificazione da 300mila euro", uscito venerdì 12 luglio sul nostro giornale, pubblichiamo una precisazione del vice sindaco di Cuneo Patrizia Manassero.

"La notizia fa riferimento alla delibera di giunta, la precisazione è in merito alla fonte di finanziamento dell’intervento - scrive Manassero -. I 300mila euro, costo totale dell’intervento, saranno reperiti con un nuovo mutuo come dal punto due della delibera e non a mezzo asta.

L’asta servirà ad affidare i lavori. Faccio questa precisazione perché i lavori sono legittimamente attesi dal personale del Csac e così scritto può generare dubbi sulla fattibilità".