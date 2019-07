Ceresole d'Alba comune riciclone: raccolta differenziata al 77,8%

Ottimi risultati per la raccolta differenziata nel comune di Ceresole d’Alba che nel 2019 arriva al 77,8% (dati riferiti al 2018). A distanza di un anno aumenta quindi del 10% la percentuale dei rifiuti che i Ceresolesi hanno differenziato utilizzando le varie possibilità offerte dal servizio.



Gli ottimi risultati raggiunti hanno generato dei risparmi che hanno permesso il miglioramento del servizio con l’introduzione del doppio passaggio mensile per la plastica, l’introduzione del servizio di raccolta sfalci, l’attivazione del servizio domiciliare di raccolta degli ingombranti e l’attivazione del servizio di raccolta degli oli usati.

Un'altra parte dei risparmi ottenuti grazie al minor quantitativo di rifiuti conferiti in discarica è stato destinato ad una riduzione della tariffa per i Ceresolesi

A partire dal 2019 è stato inoltre introdotto il nuovo sacchetto arancione con il codice a barre e una capienza di 20 litri.

Nell’ area del consorzio rifiuti Albese e Braidese la raccolta differenziata è al 67,7%, 11,2 punti in più rispetto a 2 anni fa, 4 punti percentuali in più del 2017, ben 11,2% in più rispetto al 2016 che hanno permesso il raggiungimento dell’ obiettivo del 65% entro il 2020.

Dal comune di Ceresole: "La raccolta differenziata fa bene all' ambiente. Proseguiamo insieme l'impegno per migliorarla sempre di più e differenziare il più possibile i materiali che non utilizziamo più".