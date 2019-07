Mondovì, i consiglieri Magnino e Tarolli: "Gli utenti della piscina saranno rimborsati?"

È stata depositata nelle scorse ore, presso il municipio di Mondovì, un'interrogazione a firma dei consiglieri comunali di minoranza Paolo Magnino (PD) e Stefano Tarolli ("Mondovì a Colori"), imperniata sulla nota vicenda che ha portato alla chiusura anticipata della piscina comunale di Mondovì rispetto ai termini originariamente previsti.

"A seguito di tale provvedimento - scrivono i due esponenti dell'opposizione - alcuni utenti non hanno più potuto utilizzare l'impianto, pur avendo anticipato quote di abbonamenti per l'accesso alla struttura. A tal proposito l'assessore allo Sport Luca Robaldo aveva annunciato l'ipotesi di convenzioni con altri impianti cittadini o di città vicine (Fossano e Cuneo) per favorirne l'utilizzo, da parte dei monregalesi, durante il periodo di chiusura della struttura monregalese".

Magnino e Tarolli domandano pertanto "se il Comune intenda farsi parte attiva nella gestione dei rimborsi di quanto anticipato dagli utenti nei confronti del gestore dell'impianto per quanto pagato e non fruito", "come gli utenti possano richiedere il rimborso di quanto pagato e non goduto", "quali convenzioni abbia già stipulato il Comune - o intenda nel breve stipulare - al fine di favorire l'accesso dei monregalesi ad altri impianti natatori" e"quale cronoprogramma imporrà l'amministrazione comunale alla società o al consorzio di imprese che vincerà il bando per la ristrutturazione della piscina".