Doppio intervento dell’elisoccorso per due malori in alta Valle Po: uno poco sotto la cima del Monviso, l’altro al rifugio Quintino Sella

Doppio intervento dell’elisoccorso, quest’oggi (sabato) sul massiccio del Monviso.

In mattinata, pochi metri sotto la cima del Monviso, un alpinista originario di Torino ha accusato un malore. È intervenuta l’eliambulanza dell'emergenza sanitaria, che, dopo il recupero dell’uomo, lo ha trasportato al Dipartimento di emergenza ed accettazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.

Nel tardo pomeriggio, invece, l’elisoccorso è tornato in azione per il recupero di un escursionista al rifugio Quintino Sella. Anche in questo caso l’alpinista è stato colto da malore, con alcuni problemi di salute di natura cardiologica.

Sul posto era presente un medico, che ha gestito la situazione in un primo momento, monitorando il paziente e sperando che le sue condizioni di salute migliorassero autonomamente. Ciò non è avvenuto e si è rivelata quindi necessaria l’evacuazione con l’elicottero.

Entrambi gli interventi sono stati risolti dal tecnico di Soccorso alpino presente sull’elisoccorso. Non c’è stato quindi bisogno del supporto delle squadre a terra della stazione di Crissolo, che comunque sono state prontamente allertate.