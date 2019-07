Lunedì ai Salesiani di Cuneo i funerali del giovane Francesco Scarmato

Saranno celebrati lunedì 15 luglio alle 15,30 ai Salesiani di Cuneo i funerali di Francesco Scarmato, il giovane di 17 anni morto giovedì notte in un incidente stradale a San Rocco Castagnaretta.

Il giovane è stato investito intorno alla mezzanotte di giovedì 11 luglio all'altezza del semaforo del cimitero, all'incrocio tra corso De Gasperi e via San Maurizio.

Francesco era in bici, in compagnia di un amico coetaneo. L'auto, condotta da una donna di 32 anni, viaggiava dal capoluogo verso Borgo San Dalmazzo. L'impatto è stato fatale per Francesco, morto sul colpo. L'amico, A.C. 17 anni, sarebbe fuori pericolo ma è ancora ricoverato al Santa Croce di Cuneo.



Francesco, grande appassionato di calcio, avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 17 agosto. Era studente dell'Enaip e stava facendo uno stage. Lascia il papà Domenico, la mamma Giusy Gentile e i fratelli Michele e Vincenzo.