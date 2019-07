I soci del Gruppo EGEA si riuniscono in Assemblea al castello di Grinzane

Sarà ancora una volta il castello di Grinzane Cavour a ospitare l’Assemblea ordinaria dei Soci della Capogruppo Egea, Ente Gestione Energia e Ambiente spa, che si svolgerà giovedì 18 luglio, a partire dalle 17.30.

Nel corso dell’evento, saranno illustrati i risultati del Bilancio di Esercizio e Consolidato 2018; il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza presenteranno una relazione sulle attività svolte nell’ ultimo anno; l’assemblea dovrà deliberare sulla destinazione degli utili, la determinazione dei compensi da attribuire agli organi societari e il conferimento dell’incarico alla società di revisione contabile.

A completare l’ordine del giorno, come avviene ogni tre anni in occasione dell’Assemblea, si procederà alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Sorveglianza e del suo Presidente.

Il Consiglio di Sorveglianza è l’organo che approva il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione. Verrà inoltre presentato il Bilancio Sociale 2018, il documento che misura gli effetti determinati a livello locale dalle attività di Egea in termini di occupazione, opportunità per l’indotto, sviluppo economico e benessere sociale.

Le presentazioni saranno curate da PierPaolo Carini, Presidente del Consiglio di Gestione di Egea Spa; Giuseppe Zanca, Direttore sviluppo; Valter Bruno, Direttore amministrazione, finanza e controllo; Felice Cerruti, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Egea Spa; Cheo Condina, giornalista de Il Sole 24 ORE e Sandro Baraggioli, Presidente di Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta.

A moderare gli interventi sarà la giornalista de Il Sole 24 ORE, Filomena Greco.

L’evento sarà, inoltre, l’occasione per approfondire i temi dell’energia e dell’ambiente, sempre più al centro di dibattiti e riflessioni.

Le nuove sfide che il clima ci impone, se da un lato hanno accelerato l’evoluzione degli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, dall’altro hanno accresciuto la centralità dei contesti “di provincia”.

Queste realtà, come dimostrano molte esperienze di eccellenza che si sono sviluppate nel Cuneese e in generale del Nord Ovest d’Italia, sono infatti in grado di promuovere iniziative davvero importanti e innovative per il miglioramento del benessere sociale. Ed Egea, in questo senso, è già impegnata ad affrontare le nuove sfide, avendo avviato un ampio progetto di sostenibilità ambientale che, attraverso competenza e innovazione tecnologica, ha il pregio di creare sinergie virtuose con il Territorio e le Comunità.