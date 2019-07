All'ipermercato Conad di Borgo San Dalmazzo le macchine self-serfice per affettare l'ananas e fare la spremuta d'arancia (FOTO E VIDEO

Da qualche giorno, nel reparto ortofrutta del Conad Ipermercato di Borgo San Dalmazzo, in Via Cuneo, presso la galleria commerciale di Borgomercato, ci sono due novità.

Guarda il video realizzato con il Capo Reparto Roberto, insieme a Valeria, Anita, Denise e Giorgia: "Pinabar e la macchina spremiagrumi. Due novità che vanno certamente incontro ai desideri dei nostri clienti".







La prima novità si chiama Pinabar ed è una macchina veramente sorprendente perché basta inserire un ananas nello sportellino, allocare il barattolo, premere il pulsante ed in pochi secondi la macchina ci restituisce il nostro ananas già sbucciato e tagliato, già pronto per il consumo! Per una merenda fresca e leggera o semplicemente per essere più veloci ad apparecchiare in tavola.

Infine basta digitare il codice in bilancia ed abbiamo subito l'etichetta per portare il nostro ananas affettato alla cassa.



La seconda novità è la macchina spremi agrumi, per preparare al momento una spremuta fresca di arance.

Basta prendere una bottiglietta, sistemarla sotto il rubinetto, premere il pulsante e quando sarà piena dobbiamo solo avvitare il tappo e digitare il codice in bilancia.

Avremo così in pochi secondi una spremuta fresca per la nostra colazione oppure per accompagnare uno spuntino pomeridiano o semplicemente per dissetarci con una spremuta ricca di vitamine!



