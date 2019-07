A Boves è Festa di Sant'Eligio: stasera "Consolle in Piazza"

A Boves è festa patronale di Sant'Eligio. L'evento, curato alla Pro Loco, è partito venerdì 12 luglio in Piazza Italia, con "Le voci del Piemonte" in concerto e la gara di carte al Nuovo Bar Italia.

La festa continua sabato 13 luglio, dalle 19,45, in piazza Italia, via Roma, piazza Garibaldi e piazza dell'Olmo, dove sarà proposta "Consolle in Piazza", con i bar che offriranno aperitivo e musica a 360°.

Domenica 14 luglio, alle 11,45, vi sarà il momento centrale della manifestazione: in Piazza Italia si ripeterà la tradizionale "Benedizione di cavalli e camion" (Sant’Eligio è protettore di quadrupedi e mezzi da lavoro). Alle 12,30 la Pro Loco invita alla Cascina Marquet per il Pranzo di Sant'Eligio (antipasto, ravioli al sugo, formaggio, dolce e acqua, a 12 euro, prenotazione al 347.1802095, numero del presidente Fabio Secondo Dutto, mail prolocoboves@gmail.com).

Alle 21 si chiuderà in Piazza Italia con il Grande liscio di Michele Capuano. In ex Confraternita di Santa Croce sarà allestita l’annuale Esposizione Micologica a cura dell’AMBAC (Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi) Cumino. Al Centro Anziani sarà visitabile quella di Angelo Ponti, coi suoi acquerelli.