"Cinema Insieme" alla Pinetina di Cuneo: si proietta il film "La donna elettrica"

Venerdì 19 luglio, presso il parco “La Pinetina” di Cuneo alle ore 21.30, è in programma il terzo film della rassegna cinematografica estiva “Cinema insieme”.

Sarà proposto “La donna elettrica” di Benedikt Erlingsson, con H. Geirharosdottir, J. Siguroarson, D. Por Jonsson, M. Tryguason Eliasen – Francia Islanda Ucraina – 2018 – Dur. 101’.

La rassegna è proposta da MenteInPace, Centro Diurno S.S.Mentale, Casa del Quartiere Donatello, Comune di Cuneo, Cooperative Sociali Momo, Proposta 80 e Colibrì, ACLI, le Associazioni Spazio Mediazione & Intercultura, Amnesty International, Se non ora quando?, Arci Gay, con il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale, all’interno del progetto “Ancora Insieme”.

Quest’anno si parla di vite in bilico, rapporti in continua tensione tra necessità di certezze e bisogni di cambiamento. Storie che si raccontano, attraverso le immagini, per ricordarci la complessità della vita.