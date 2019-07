Per la Notte Bianca dell'Illuminata un grande concerto tributo con Eclysse Italian Pink Floyd show

Sabato 20 luglio 2019 in piazza Galimberti a Cuneo, in occasione della Notte Bianca durante l'Illuminata, sarà ECLYSSE ITALIAN PINK FLOYD SHOW Cuneo. Un concerto-evento legato alla 5^ Edizione 2019 dell’ILLUMINATA dedicata alla LUNA.

Gli Eclysse proporranno in due set tra le diverse accensioni, con inizio alle 23.30 l’esecuzione integrale dell’album più venduto al mondo “The Dark Side Of The Moon”.

Una grande Tribute Band, un Light Show (con suggestivi video in classico stile Pink Floyd) con un repertorio che ripercorrerà la storia dei Pink Floyd ideato, curato e proposto nei minimi particolari grazie a un grande sforzo di ricerca tecnica, sonora ed espressiva. Dieci musicisti sul palco pronti a regalare una rappresentazione audio-visiva unica, grazie ad uno grande spettacolo coinvolgente ed emozionante. Un richiamo generazionale per un pubblico eterogeneo e numerosi “sold out” in diversi teatri italiani dove gli Eclysse da anni si stanno esibendo grazie anche alle indimenticabili canzoni proposte della mitica band britannica.

ECLYSSE Italian Pink Floyd Show: Denny Bertone chitarre e voce, Eugenio Manassero chitarre e voce, Roberto Chiriaco basso elettrico direzione artistica, Marco Bellone tastiere e voce, Gianni di Benedetto tastiere e programmazione, Giorgio Mattiauda batteria, William Pettenuzzo sax, Claudia Paradiso voce (solista, direzione cori), Cristina Bertolino voce, Erika Ewi Santoru Voce