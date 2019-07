Salciccia con polenta degli Alpini di Bra, la migliore tradizione alpina a Chiusa di Pesio

E’ l’appuntamento estivo più atteso fra quelli organizzati dal Gruppo Alpini di Bra. Polenta e salciccia, servita in montagna al desco delle penne nere, ha sempre fatto registrare la partecipazione di tantissime persone: quest’anno è in programma domenica 21 luglio 2019, nella tradizionale area verde di Chiusa Pesio. Dalla prima mattina di domenica, le penne nere braidesi saranno nella località montana per allestire l’area di ristoro e, insieme alle cuoche, inizieranno a preparare la polenta nei grandi paioli, rigorosamente a cottura lenta, che poi verrà servita insieme alla rinomata salciccia di Bra.

Coordinato dal capogruppo Antonino Ciancia, anche quest’anno a predisporre l’iniziativa è stato il Consiglio direttivo delle penne nere braidesi.

“Siamo riconoscenti all’Amministrazione comunale di Chiusa Pesio per l’ospitalità che ci concede, dandoci la possibilità di organizzare l’iniziativa - ha precisato il capogruppo Ciancia -.All’appuntamento partecipano ogni anno grandi e piccoli che dimostrano il forte attaccamento a questa manifestazione: a tutti garantiamo l’incantevole scenario della montagna di Chiusa Pesio che accoglie i partecipanti insieme ai simboli della tradizione alpina: festa, allegria e condivisione, insieme ad un bel piatto di polenta, accompagnata dalla rinomata salciccia di Bra”.

I partecipanti devono essere muniti di tavoli idonei, e del necessario per il picnic, con teglie per ricevere la razione di polenta e salsiccia.

Le prenotazioni verranno raccolte il giovedì sera presso la sede del Gruppo Ana di Bra, via degli Alpini, oppure all’indirizzo di posta elettronica:​bra.cuneo@ana.it​, o ancora telefonando al 337.243172 (capogruppo), al 0172.457225 (vicecapogruppo), al 320.1843600 (vicecapogruppo) o al 339.2906535 (consiglieredirettivoana), o anche la domenica stessa dell’evento, prenotandosi sul posto.

Ad allietare la giornata, ci saranno per i più piccoli i giochi gonfiabili con cui divertirsi con la supervisione dei genitori, e la magica arte del Mago“K”, al secolo l’alpino Tino Genta, insuperabile maestro dell’intrattenimento con i giochi di magia.

“Per il secondo anno di seguito avremo don Mauro Molineris ad officiare la Santa Messa, siamo riconoscenti a questo parroco che assicura una presenza religiosa molto gradita alla nostra iniziativa - ha sottolineato il capogruppo Ciancia-. Ricorderemo durante la funzione i nostri caduti, nella contestualità del centenario dalla fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini”.