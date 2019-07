Perché affidarsi ad un’agenzia per le proprie vacanze? Ce lo spiega la Polaris Viaggi

Perché affidarsi ad un’agenzia per le proprie vacanze e non ricorrere al web dove basta un semplice click per prenotare, acquistare e partire?

Lo abbiamo chiesto agli esperti della Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e Revello (0175.257396), presente anch’essa su internet con un proprio sito: www.polarisviaggi.it.

Partiamo dai prezzi. In agenzia i prezzi dei viaggi sono uguali a quelli che compaiono su internet, con la differenza che – in agenzia – ci si può rapportare con una persona fisica che alla Polaris Viaggi è presente in ufficio dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 (il sabato dalle 9 alle 13 a Bagnolo Piemonte, dalle 9 alle 17 a Revello.

La Polaris Viaggi ha inoltre un numero di reperibilità di un responsabile dell’agenzia (nella fattispecie Aldo Bruno) a disposizione del cliente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronto ad interloquire con lui ed a risolvergli ogni tipo di problema o di momentanea difficoltà, in qualsiasi parte del Mondo esso si trovi, Questo è il valore aggiunto dell’agenzia Bagnolese.

Come ci vado in aeroporto, al porto, alla stazione ferroviaria? Il servizio-trasferimenti è uno dei fiori all’occhiello della Polaris. A ottobre e novembre inoltre (per chi prenota la sua crociera a luglio, agosto o settembre) il trasporto al porto d’imbarco è a carico della Polaris Viaggi, in modo tale da sollevare il cliente da spese e problemi legati al parcheggio dell’auto.

Garanzia contro le truffe. In agenzia c’è personale preparato e qualificato, ma soprattutto persone fisiche come Aldo Bruno (bagnolese doc da più generazioni) che sono la miglior garanzia contro le truffe che corrono sul web e di cui quotidianamente leggiamo sui giornali

Piccoli (ma neppure troppo) servizi. La Polaris Viaggi offre anche quei piccoli ma indispensabili servizi di cui in pochi ci si ricorda: l’etichettatura bagagli, il servizio transfer, il servizio biglietteria aerea, navale, ferroviaria ed ora anche dei bus

Presente ormai da 16 anni in locali propri, la Polaris Viaggi, oltre ai suoi itinerari, è in grado di vendere qualsiasi destinazione, perché – ci dicono - oggi un’agenzia è un punto di smercio di viaggi, capace di creare pacchetti di progetti personalizzati ed in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.

“Vivo la vita in base al mio cliente” ci dice Aldo Bruno: ecco, in 8 parole, cos’è la Polaris Viaggi.