A Fossano arriva la Festa degli Amis d’ la Madlana con l'associazione “Camminare insieme”

Dopo Un anno e mezzo fa (fine marzo 2018) un grande concerto nella bocciofila di Maddalene dava il via alla campagna di solidarietà promossa dagli Amis d’ la Madlana: il gruppo, dopo la fruttuosa raccolta in favore dell’Humanitas di Milano (l’ospedale che aveva preso in cura il giovane Lorenzo Ballario morto il 6 dicembre 2015) aveva deciso di avviare una seconda campagna, questa volta in favore di un’associazione locale: la “Camminare insieme” che riunisce le famiglie dei bambini, ragazzi e giovani disabili del territorio.

In questi 15 mesi il gruppo corale ha destinato a questo scopo il ricavato dei concerti e della vendita dei Cd, oltre a diverse offerte giunte specificamente per questo obiettivo dai “fans” e da componenti del gruppo stesso. A conclusione della campagna di solidarietà gli Amis d’ la Madlana e la “Camminare insieme” hanno deciso di organizzare una serata conviviale per far incontrare le famiglie dell’associazione con il Gruppo corale al termine di un percorso che li ha visti collaborare con grande affiatamento. Sono invitate anche tutte le persone e i gruppi che hanno sostenuto l’iniziativa in questi 15 mesi. Grazie alla disponibilità del Gruppo Alpini di Fossano, si terrà un’apericena con giro-pizza nella sede degli Alpini (piazza della Paglia) L’appuntamento è per giovedì 18 luglio, alle 20,20. Prezzo popolare. La serata è aperta a tutti i cittadini.

Per prenotazioni e informazioni telefonare a Luciano Monasterolo 320.2684195; Franco Bosio: 335.6981398.

Resoconto della Campagna di solidarietà

La serata sarà preceduta da una conferenza stampa in cui verranno ufficializzati i risultati della campagna di solidarietà; l’appuntamento per i giornalisti e per i cittadini interessati è alle 19,15 (sempre nella sede degli Alpini – piazza della Paglia).