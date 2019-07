Apericena a Cuneo con visita virtuale agli ospedali di Emergency

Giovedì 18 luglio, dalle 18 alle 21, presso l’Apotheke di via Roma, 19 a Cuneo, apericena con possibilità di visita virtuale agli ospedali di Emergency.

Durante l'apericena, infatti, indossando i visori a 360°, il pubblico potrà vedere con i propri occhi i progetti di Emergency in Afghanistan. Un operatore guiderà i visitatori attraverso reparti e corridoi, alla scoperta del Centro chirurgico di Kabul e delle storie dei pazienti.

I video sono realizzati con un tipo speciale di telecamera, simile a quelle utilizzate per mappare le strade, con la quale è possibile riprendere in tutte le direzioni in un singolo momento, immortalando una scena, appunto,a 360 gradi.





Per prenotazioni (entro martedì 16/07): 340/0588041

Info: cuneo@volontari.emergency.it – fb: Gruppo Emergency Cuneo / Apotheke