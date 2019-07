Necessario ripensare alla Provincia ma anche alle Comunità montane

Ho letto con molto interesse la lettera degli ex colleghi consiglieri provinciali in merito all'appello da loro rivolto al presidente Cirio sulla necessità di ripensare ad una Provincia quale ente di programmazione territoriale. Lo ritengo un appello condivisibile e quindi lo sottoscrivo in "toto".

Ritengo però opportuno suggerire anche un ripensamento sulla legge "Maccanti" sulla chiusura delle comunità montane per ridare alla montagna la possibilità di auto governarsi attraverso una programmazione forte e condivisa e con una forma di governo capace di unire e gestire progetti sovracomunali nazionali ed internazionali.



Ugo Boccacci, ex consigliere provinciale ed ex presidente di comunità montana