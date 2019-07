Beppe Fenoglio e i sentieri partigiani: iniziativa del neo presidente del Rotary Club di Alba

Martedì 9 luglio 2019 soci ed amici del Rotary Club di Alba hanno partecipato all’iniziativa I sentieri dei partigiani, la prima organizzata dal neo presidente Ezio Porro, nell’ambito del tema annuale dell’anno rotariano, la sostenibilità ambientale e la difesa di un paesaggio unico ed in parte ancora incontaminato; nel pomeriggio, sulle memorie fenogliane, partendo a piedi dalla Chiesa di Montemarino, è stata raggiunta la Cascina Pavaglione, dove sarebbe stata ambientata La Malora; qui, in questo luogo letterario, che il comune di Castino ha riservato come centro culturale (due sale, una biblioteca, una sala incontri), Enzo De Maria ha brillantemente rievocato la figura di Beppe Fenoglio, come scrittore e partigiano, anche con inediti e gustosi aneddoti; nella splendida cornice naturale delle aspre colline dell’Alta Langa, l’attore Paolo Tibaldi ha illustrato poi i punti principali de La Malora, interpretando in maniera innovativa personaggi e temi della letteratura fenogliana.

La cena all’aperto presso la locanda del Pavaglione 2,5 ha concluso piacevolmente la serata.

Il prossimo appuntamento è per martedì 16 luglio, con un incontro con Roberto Bodrito sui progetti ed opportunità per l’Alta Langa.