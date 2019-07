Mondovì: bottega di via Vico concessa in comodato ai "Servi di Scena"

Tutto fatto: l'associazione monregalese "Servi di Scena", da anni impegnata nella promozione della cultura teatrale (soprattutto fra i giovani, ai quali si rivolge da oltre un decennio il 'Festival Teatrale Studentesco'), ha ottenuto dal Comune di Mondovì la concessione in comodato dei locali di via Vico 34/A, che saranno destinati a deposito e sede operativa del sodalizio.

Anche per questo, l'amministrazione ha accettato di sottoscrivere con i "Servi di Scena" un apposito contratto, inserendo in esso alcune clausole principali; innanzitutto, l'accordo sarà quadriennale e sarà rinnovabile a seguito di richiesta, con facoltà per il Comune di risolverlo anticipatamente e in qualsiasi momento per esigenze di maggior priorità, ai sensi dell'articolo 1809 del Codice Civile.