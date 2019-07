Precipitazioni intense e temporali dalla serata: è allerta gialla anche in provincia di Cuneo

Il rapido ingresso di aria fredda associato ad un minimo di pressione in movimento dalla Francia verso l'arco alpino occidentale determina sul Piemonte un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche dal tardo pomeriggio di oggi 14 luglio, con temporali sparsi inizialmente sulla fascia montana e pedemontana alpina in successiva intensificazione ed estensione alle pianure dalla serata. Sono attesi picchi localmente forti sul Piemonte settentrionale e, nelle prime ore di domani, anche sul basso torinese e sul cuneese.

Precipitazioni e temporali intensi saranno diffusi e persistenti anche nella giornata di lunedì, in particolare sul settore settentrionale e sulle zone e sud del Po, con una progressiva attenuazione dei fenomeni a partire da nord in successivo esaurimento in serata.

L'intensità dei fenomeni determina Allerta gialla sul Piemonte. Sono attese grandinate, locali allagamenti ed isolati fenomeni di versate, innalzamenti del reticolo idrografico secondario.

Da martedì la risalita dei valori di pressione favorirà condizioni nuovamente stabili e soleggiate.