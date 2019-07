Incidente stradale ieri, poco dopo le 19, a Fossano, in tangenziale, rimasta bloccata per lungo tempo, con inevitabili code in tutta la zona.

Si è infatti verificato uno scontro frontale in entrata a San Sebastiano, dopo che una vettura ha imboccato la tangenziale contromano.

Sul posto i carabinieri e i sanitari con due ambulanze.