Deceduto a Cannes il notaio cuneese Mario Musso

Arriva da Cannes, confermata da persone vicine all'ambiente notarile di cui faceva parte, la notizia dell'improvvisa scomparsa del notaio cuneese Mario Musso.

L'uomo, in attività fino al 2016, è deceduto oggi all'età di 78 anni - era nato nel luglio del 1941, mentre si trovava in vacanza con la famiglia nella località della Costa Azzurra. E' deceduto verso le 13 di oggi 14 luglio mentre faceva il bagno, accasciandosi improvvisamente forse a causa di un improvviso malore. Inutili itentativi di rianimarlo.

Dopo aver esercitato per diversi anni a Borgo San Dalmazzo, dal 1990 aveva lo studio in via Asilo, a Cuneo.

Musso era un professionista molto apprezzato e stimato. Lascia la moglie e due figli.