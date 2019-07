Ricercato anche in provincia di Cuneo Domenico Massari, l'assassino di Deborah Bellesio

Il ricercato. Al momento non ha più i baffi

E' caccia aperta in tutta la provincia di Cuneo, dove potrebbe essere scappato Domenico "Mimmo" Massari, l'uomo che ieri sera ha ucciso Deborah Ballesio, in una serata karaoke che si è trasformata in tragedia. Cinque proiettili di piccolo calibro, mentre un sesto sparo fuori traiettoria è quello che ha provocato il ferimento di altre due donne.

Massari è entrato ai bagni "Aquario" di via Nizza con un cappellino calato sugli occhi, si è avvicinato all'ex moglie nella zona del mixer chiedendo: "Ti ricordi di me?". Poi ha esploso la successione dei colpi di pistola.

E' la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, mentre le indagini proseguono a ritmo serrato, accompagnate dai rilievi della Scientifica e dall'incrocio delle testimonianze.

Domenico Massari (nella foto, oggi privo di baffi) non è un ex carabiniere, come riportato da altri media.

Deborah Ballesio, 40 anni, era originaria della Valle Bormida.

