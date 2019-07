Ritrovati dai vigili del fuoco i tre escursionisti dispersi in alta Valle Maira

Sono stati trovati in buona salute i tre escursionisti dispersi nella zona del monte Maniglia in alta Valle Maira.

A raggiungerli il personale SAF (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco, portato in quota dall'elicottero arrivato da Torino e costretto quasi subito all'atterraggio ad Acceglio per la presenza di fitta nebbia in tutta la zona.

I tre stanno rientrando, assieme ai soccorritori, a piedi verso Chiappera, dove li sta attendendo altro personale con mezzi fuoristrada. Sono tutti in buone condizioni di salute.

L'allarme era stato dato proprio da uno degli escursionisti, verso le 18. I tre si sono smarriti probabilmente a causa della scarsa visibilità. Dopo aver allertato i soccorsi non erano più risultati raggiungibili.

Sul posto, oltre all'elicottero e al personale Saf di Cuneo, sono intervenuti anche i volontari di Dronero.