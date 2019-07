"Sei la parte migliore di tutto il peggiore": l'omaggio a Francesco, il 17enne di Cuneo tragicamente scomparso

Gli amici di Francesco Scarmato, il 17enne tragicamente deceduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, è stato ricordato dai suoi amici ieri sera a Cuneo.

Sotto le luminarie dell'Illuminata, con una maglietta: sopra, la foto di Francesco e la scritta "sei la parte migliore di tutto il peggiore". Per la prima accensione, venerdì 13 luglio, è stato osservato un minuto di silenzio per una tragedia che ha colpito tutta la città.

Davvero grande il dolore per questo giovane ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni il 17 agosto prossimo. Difficile da accettare per i famigliari e per gli amici, perché non si trova mai un senso ad una morte così improvvisa, nel pieno fiore della vita.

I funerali di Francesco saranno celebrati lunedì 15 luglio alle 15,30 ai Salesiani di Cuneo.