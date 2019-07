Tre escursionisti dispersi in alta Valle Maira, nella zona del monte Maniglia: sul posto vigili del fuoco con elicottero e squadra SAF

Tre escursionisti, verso le 18, hanno dato l'allarme allertando i soccorsi dopo essersi smarriti in alta Valle Maira, sopra Chiappera.

A quanto risulta sarebbero nella zona del monte Maniglia. Dopo la telefonata, si sono purtroppo persi i contatti e i tre non risulterebbero più raggiungibili al telefono.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Cuneo, con l'ausilio dell'elicottero giunto da Torino, la squadra SAF (alpino spleo fluviale) oltre ai volontari di Dronero. La presenza di nebbia non consente il sorvolo dell'area in sicurezza, per cui al momento l'elicottero è fermo ad Acceglio.

A chiamare è stato un uomo. I tre al momento della telefonata erano in buone condizioni di salute.

Notizia in aggiornamento.