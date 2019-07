A Cuneo più di 80 Confraternite in solenne processione per la Madonna del Carmine (FOTO E VIDEO)

Solenne processione della Madonna del Carmine ieri a Cuneo. Circa 1.000 confratelli vestiti con gli abiti tradizionali, provenienti non solo dal Piemonte, ma anche dalla Liguria e dalla vicina Francia, hanno attraversato via Roma con partenza da Contrada Mondovì per giungere in piazza Galimberti, dove hanno preso la parola il sindaco di Cuneo Federico Borgna e il vescovo Monsignor Piero Delbosco.

E' stata la lunga sfilata delle confraternite la grande protagonista della serata, con i Cavalieri del Santo Sepolcro, quello della Baìa di Limone, delle Parlate di Entracque, di Santa Croce, le Umiliate di Bernezzo, la Misericordia, i Battuti Rossi di Fossano, San Sebastiano di Castelletto Stura e poi le Confraternite della Cattedrale di Cuneo guidate dalle Compagnia del Carmine, dagli incappucciati di San Sebastiano, dei confratelli di San Giacomo. Presenti le quattro Confraternite francesi (Nizza, Mentone, Briga e Tenda), i confratelli di Montecarlo e gli impressionanti Cristi liguri, che hanno davvero attirato l'attenzione della folla che ha fatto da cornice al passaggio dei confratelli.

Il loro peso raggiounge fino a 140 chili e i portatori, alcuni davvero giovanissimi, si alternano ogni 100 metri circa. Guardate nel video il momento dello scambio, il più delicato e difficile