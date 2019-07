"A passo di fiaba": torna la rassegna di lettura ad alta voce per famiglie a Rosbella di Boves

L'Associazione "Sentieri di Pace" promuove per il sesto anno consecutivo la "Rassegna di spettacoli di lettura ad alta voce rivolti a famiglie con bambini e ragazzi nella frazione montana di Rosbella di Boves.





L’iniziativa si realizza con il Patrocinio del Comune di Boves, Assessorato alla Cultura, grazie ad un progetto in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale, la Consulta Famiglie, la Proloco, la Biblioteca Civica di Boves, il Comitato Pro Rosbella, l’Atlante dei Suoni di Boves e la Scuola di Pace di Boves, che forniranno un sostegno logistico all’iniziativa, la collaborazione di Radio Stereo 5 per la pubblicità dell’iniziativa e il contributo della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves.





Quest’anno agli appuntamenti di lettura, e al book-crossing (scambio gratuito di libri per le vie della frazione), si continueranno ad affiancare anche le Officine Creative denominate «Anche le mani lo sanno fare» in cui i bambini potranno realizzare attività inerenti le letture ascoltate.

La direzione artistica della Rassegna è a cura di Elisa Dani.





La VI edizione di "A Passo di Fiaba" si realizzerà prevedendo tre appuntamenti che avranno inizio come di consueto alle ore 16.





Il primo incontro sarà aperto a famiglie con bambini dai cinque anni di età.





Gli altri due sono rivolti anche a bambini dai tre anni.





Intende, attraverso le tematiche affrontate negli spettacoli, affermare valori quali la partecipazione, l'integrazione, la solidarietà e la coesione sociale, in relazione con il mondo emotivo dei bambini o ragazzi a cui si rivolgono.





In particolare, quest’anno, si inserisce in un progetto di più ampio respiro, «Vuoti d’aria: voci e visioni di coraggio», finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato, che prevede anche alcune iniziative sul tema del coraggio, appunto, fissate a settembre ed ottobre, rivolte anche ad adolescenti ed adulti (un reading/ concerto con la compagnia Tecnologia Filosofica tratto dal «Diario di uno studente rivoluzionario», di James Simon Kunen, e un pomeriggio di scrittura creativa con la scrittrice e giornalista Francesca Rosso).





Gli appuntamenti di "A Passo di Fiaba" saranno: sabato 20 luglio "Mitico!" con la Compagnia Aedopop (Bergamo), Giorgio Personelli (voce) e Pierangelo Frugnoli (chitarra e voce, musiche originali) che proporranno un musical da fermi in cui il coraggio è declinato secondo i personaggi della mitologia. Racconti e canzoni tratti dal libro "Mitico!" di Annalisa Strada, gag comiche e interazioni dirette con il pubblico.





Sabato 3 agosto, invece, sarà ospite la Compagnia Il Melarancio, come negli anni precedenti, con la lettura animata "Non scappare!!!" con Marina Berro e Paola Dogliani, un carosello di storie sul tema del coraggio, coraggio che chiama coraggio. Dove si trova il coraggio? Nel cuore? E "se poi proprio il coraggio ti dovesse mancare non ti preoccupare! Siamo qui per fartelo trovare"... Il coraggio è da imparare!





Sabato 10 agosto si termina con "Sbuchi" di e con Elisa Dani, un omaggio a Leonardo Da Vinci, il suo "uomo vitruviano" oggi si traveste, si camuffa, si diverte, con noi, ed ha un buco nella pancia.

Son buchi per scoprire, per infilarci le dita, il naso, la lingua, per infilarcisi dentro e nascondersi.

Son buchi per "ogni dentro ed ogni fuori", per uscire ed entrare dalla realtà, da riconoscere… e per riconoscersi, anche per guardarsi dentro. Bisogna guardare i propri buchi, con coraggio, meravigliarsi delle meraviglie che contengono...





Gli appuntamenti avverranno anche in caso di pioggia.