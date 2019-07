Dai 2000 metri delle montagne del Piemonte al mar Ligure, tutta la magia della "via del sale" (VIDEO)

Il tutto a bordo delle e-bike la nuova frontiera del cicloturismo che ha letteralmente sbancato il modo di vivere l’outdoor in provincia di Cuneo aprendo strade prime percorribili solo da ciclisti più esperti e allenati. Una sinergia tra diversi territori dalla Francia con la Valle Roya, alla valle Vermenagna passando poi per la Liguria con tantissimi scorci tutti da scoprire in una delle strade bianche più caratteristiche del nord Ovest che parte in quota e si tuffa nel mare.

Mauro Bernardi, presidente Atl del Cuneese: “Rappresenta un'eccellenza per il Cuneese, l'Imperiese e la vicina Costa Azzurra, grazie ai suoi 60 chilometri (tratto Limone-Monesi, ma se ne possono esplorare di più) percorribili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con i mezzi a motore (contingentati, a giorni prestabiliti). Il nostro obiettivo - ha continuato - è dare massima visibilità a questo itinerario che si inerpica oltre i 2.000 metri di quota regalando ai fruitori paesaggi mozzafiato”. Presenti all'iniziativa anche il Presidente Confcommercio della Provincia di Cuneo Luca Chiapella, il Direttore Confcommercio Cuneo Marco Manfrinato, il Presidente dell'Ente Gestione delle Alpi Marittime Paolo Salsotto ed il Presidente del Parco del Monviso Gianfranco Marengo, i Consiglieri Regionali Paolo Demarchi, Matteo Gagliasso e Paolo Bongioanni, i Consiglieri dell'ATL Rocco Pulitanò, Gabriella Giordano e Beppe Carlevaris, qui anche in rappresentanza del Consorzio Conitours.



“La Via del Sale” ha commentato il neo Consigliere Regionale Paolo Bongioanni “è un prodotto turistico unico nel suo genere che richiama, ogni anno, sempre più turisti da ogni parte d’Europa, desiderosi di vivere l’esperienza unica di partire dalle Alpi per raggiungere il mare a piedi, in sella alla bici, in moto, in quad o su 4x4. L'ATL del Cuneese ha voluto riproporre questo incontro programmatico con i rappresentanti delle istituzioni piemontesi, liguri e francesi, alla presenza dei giornalisti, per parlare di questo straordinario patrimonio di strade d'alta quota che collega i fortini di Limone Piemonte con la Valle delle Meraviglie e quindi con Sanremo e Ventimiglia. La Via del Sale rappresenta un prodotto turistico unico nel panorama europeo e, al contempo, la cerniera di unione tra sud Piemonte, Francia e Riviera di Ponente: un vero prodotto turistico tra le Alpi e il mare dove, ogni metro, vale una fotografia.”.