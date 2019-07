Domenica d’estate con tanti appuntamenti in Granda

Questi sono alcuni dei tanti eventi organizzati per sabato 13 e domenica 14 luglio; un elenco esaustivo delle manifestazioni in Provincia lo si trova sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it





Fiere, enogastronomia, sagre e manifestazioni varie





Oggi, domenica 14 luglio, a Pontechianale, sulle sponde del bacino immerso nel verde, si terrà la prima edizione di un tour gastronomico e musicale: quattro tappe, da Castello al capoluogo, in cui gustare aperitivi, antipasti, primo e dolce, tutto accompagnato da ottimo vino, ma soprattutto con l’animazione itinerante che inviterà, tra una tappa e l’altra, a ripercorrere i grandi successi italiani Anni ’60 e ’70. Il motto è “Chi non canta in compagnia… non mangia!”. All’arrivo ancora musica, giochi e canti insieme ai ragazzi dello Zenzero Team. Ritrovo e partenza dalla piazza di Castello: primo gruppo alle 11, secondo gruppo alle 11,30. L’iscrizione alla passeggiata costa 15 euro (10 per i bambini sotto i 12 anni) e le iscrizioni sono limitate a 100 persone: chiamare il 349-6983469. Info: https://prolocopontechianale.it

Sempre oggi a Pontechianale sarà possibile partecipare all’evento “Alla scoperta delle stelle” con partenza da Area antistante seggiovia, arrivo a quota 2.340 m. Salita con la seggiovia e discesa notturna a piedi. La seggiovia aprirà dalle or 19 alle ore 20. Prenotazioni: tel. +39 348 3380 279 o al +39 340 6478 664.

Possibilità di cenare al rifugio Helios. In caso di maltempo, la serata sarà annullata.





Si festeggia l’estate anche a Bellino. Oggi, al rifugio Melezé, dalle 14.30 – Quba libre, (Simonetta Baudino e Giuseppe Quattromini) musica e balli occitani. Ingresso libero.





Prosegue a Benevagienna il programma di spettacoli teatrali “Ferie di Augusto. Questa domenica, alle 18, 4° anno di repliche per il “Processo a un seduttore- Amori e intrighi sulle rive del Tevere. Lo spettacolo si svolgerà sempre presso il Palazzo Lucerna di Rorà. Info: http://www.feriediaugusto.it/





Nel capoluogo di provincia, prosegue fino al 21 luglio Cuneo illuminata 2019, manifestazione nata nel 2015 in occasione dell'inaugurazione della Via Roma riportata ad antichi splendori e resa pedonale e dalla processione per la Madonna del Carmine. Luce, colori, musica, stupore, arte, solidarietà, cultura, condivisione, riscoperta, spiritualità, accoglienza sono alla base dei tanti eventi che costituiscono il ricco programma di Cuneo Illuminata. Oggi ci sarà la possibilità di partecipare a visite guidate, tour della città con aperitivo e alle ore 22 e 23.15 l’accensione “Cuneo Illuminata”. Per conoscere tutti gli eventi collegati alla manifestazione consultare il sito www.cuneoilluminata.eu





A Roddino oggi, domenica 14 luglio ci sarà la Fiera del Tartufo Nero con prodotti tipici locali, ricerche simulate del tartufo, musica e animazione per i bambini con la battaglia dei cuscini. Alle 11.40 sfilata dei trifolau con i loro cani e tanto altro. Info: +39.0173.794133 - www.comune.roddino.cn.it

Ritorna a Bra, al Parco della Zizzola, il festival gastronomico-musicale che entra nel cuore dell’estate braidese, radunando sotto il monumento simbolo della città migliaia di spettatori con serate a ingresso gratuito. Oggi alle 16: Ti Amo Dj Set/Afternoon Editionh. Alle 22: I Botanici Live. Navetta a 1 euro a disposizione a partire da Piazza Caduti per la Libertà. Informazioni: Comune di Bra-Ufficio Turismo e Manifestazioni (0172 430185-infopoint@comune.bra.cn.it) e Antico Caffè Boglione (329 907918 -info@caffeboglione.it)





A Cervere stasera, alle 21.30 sarà il turno di una serata di musica live ad ingresso gratuito: pianoforte, voce, percussioni, anima e groove per “stare bene”. Lo spettacolo si inserisce nel calendario del tour “Stare bene” di Andrea Giraudo, che per l’occasione duetterà sul palco con Tony Esposito. Per ulteriori informazioni: www.animafestival.it





Buon cibo, balli e feste animeranno l’estate di Pamparato grazie al lavoro della Pro Loco sul territorio; prosegue anche oggi la 17ª edizione di Balafurmentin, dalle 19.30 inizio distribuzione polenta di furmentin... formaggio .... paste di meliga di Pamparato con i balli occitani dei Roussinhol. Info: www.facebook.com/Pro-Loco-Pamparato





Ad Ormea oggi ci sarà “L’Antiquariato del Cuore”, mercatino dell’antiquariato e del riuso lungo le vie del centro storico.Questa domenica è prevista anche la Festa della Madonnina al Monte Antoroto, Valle Tanaro. Info: www.comune.ormea.cn.it e www.ormea.eu





A Valdieri questo fine settimana è stata organizzata la Festa della Pesca Transfrontaliera.

Oggi, domenica 14 luglio, alle 9.00 presso la riserva "Il Gesso della Regina" - Valdieri, mattinata dedicata ai pescatori adulti e bambini per conoscere ed approfondire le tecniche di pesca in torrente guidati da istruttori tecnici qualificati nelle discipline mosca spinnnig e pesca al tocco.

Prove di lancio tecnico e pratica nel torrente Gesso.

Info: Info Point di Valdieri Tel. +39 0171 97344, email: infovaldieri@cuneoholiday.com Don Alberto (unicamente per il concerto) tel. +39 335 1603 069





La Pro Loco di Frabosa Sottana organizza per oggi, domenica 14 luglio, un concerto in memoria di Pino Catalano. A suonare sarà la banda musicale di Mondovì, accompagnata dalla voce di Alessia Astesana. L'evento a carattere benefico è in programma alle 10.30 ad Artesina, sulla superficie del piazzale Quarti o presso il Gala Palace di Frabosa Sottana, in caso di maltempo. Nel corso della giornata saranno raccolte offerte da donare in memoria di Pino Catalano alla FPRC (Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro). Per l'occasione, inoltre, l'hotel "Marguareis" proporrà un menù speciale a prezzo fisso. Per ulteriori dettagli, telefonare al 339/5928256.





A Limone Piemonte questo fine settimana è prevista la Festa di Mezza Estate.

Questa mattina mercatino gastronomico e in via Roma, dalle 9, stand di editori locali esporranno le loro proposte editoriali: montagna, guide escursionistiche, storia locale, letteratura, romanzi, saggi, editoria per bambini e tanto altro da scoprire. Info: www.limoneturismo.it

Sempre a Limone, domenica 14 luglio si conclude l'E-Bike Festival, per una full immersion nel meraviglioso mondo dell’E-Bike. Ci sarà l'Expo Village, con gli stand dei migliori marchi di E-Bike ed accessori, test di prova gratuiti. Informazioni www.limone-on.com





A Boves proseguirà fino ad oggi la festa di Sant’Eligio, copatrono di Boves. Il primo appuntamento di questa mattina sarà alle 11 con la Messa in onore di Sant’Eligio. Seguirà la benedizione di camion e cavalli. Alle 12.30, presso Cascina Marquet, pranzo di Sant’Eligio con antipasto, ravioli al sugo, formaggio, dolce e acqua (info e prenotazioni: 347- 1802095). In serata, in piazza Italia, concerto di liscio di Michael Capuano. Confermata presso l’auditorium don Enrico Luciano la mostra micologica. Info: www.facebook.com/proloco.boves





A Chiusa Pesio questa domenica, dalle 9, per le vie del centro storico si terrà Chius’Arte, mostra artistico - artigianale per la valorizzazione della ceramica, del vetro, della pittura e dell’artigianato. Per tutto il giorno saranno attivi laboratori didattici con artisti e artigiani all’opera. Per informazioni: 349-6437840; www.facebook.com/ChiusArte





Occit’amo è una grande festa diffusa che dal 4 luglio al 15 agosto si svolge tra le Valli Stura, Maira, Po e Infernotto, tra le Valli Varaita, Grana e la Pianura del Saluzzese con incursioni oltralpe, pronte ad accogliere oltre 20 gruppi musicali provenienti da tutta Italia e Francia, artisti e scrittori. A curare la direzione artistica della kermesse è Sergio Berardo, musicista e anima dei Lou Dalfin, il gruppo che da anni fa “ballare occitano” nel mondo.

Oggi, al rifugio in quota a Pian Munè dalle 7.30 “Matinè di Occit’amo” con Simonetta Baudino maestra di ghironda e organetto diatonico di Elva. Nel pomeriggio a Montoso alle 15 c’è Luca Morino & Mano Manita. Morino, torinese Doc, ha viaggiato molto prima di diventare cantante e autore per Loschi Dezi e Mau Mau. Per occit’Amo incontra Mano Manita (al secolo Marco Giorio) “musicista mutante” con una certa predisposizione a uscire dal copione. Info: www.occitamofestival.it





Nell’ambito del programma Castelli aperti 2019 oggi, domenica 14 luglio, sarà possibile visitare: il Museo Montagna in Movimento nel Forte Albertino di Vinadio, il Castello di Roddi, la Torre di Barbaresco, il Castello Falletti di Barolo, il Castello di Serralunga d’Alba, il Castello di Mango, il Museo Civico e la Gipsoteca di Savigliano, il borgo e il Castello di Niella Tanaro, il Castello di Rocca de’ Baldi, il Castello dei Marchesi del Carretto di Saliceto, il Castello di Monticello d’Alba, il Castello della Manta, il Castello di Magliano Alfieri, il Castello Reale di Govone, il Castello degli Acaja a Fossano, Palazzo Salmatoris e il Palazzo Gotti di Salerano a Cherasco e il Filatoio di Caraglio. Per orari ed altre informazioni, consultare il sito www.castelliaperti.it .





Oggi, domenica 14 luglio, i Volontari per l’Arte di Villar San Costanzo renderanno nuovamente possibile la visita al Santuario di San Costanzo al Monte e alla cripta e cappella nella Parrocchiale San Pietro in Vincoli di Villar San Costanzo dalle ore 14.30 alle 18. Info: Volontari per l’Arte, tel. +39 335 7780 966