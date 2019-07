La solidarietà incontra la buona tavola: successo per la cena benefica pro animali di "Una Zampa per la Vita"

Alle 20.30 gli organizzatori sono stati costretti ad aggiungere e apparecchiare ulteriori tavoli, in quanto l'afflusso di pubblico è stato superiore alle aspettative: questa è indubbiamente la fotografia più nitida ed eloquente della quinta edizione della cena benefica pro animali, organizzata sabato 13 luglio in frazione Alma Ressia dalla Pro Loco di Frabosa Sottana in collaborazione con la onlus vicese "Una Zampa per la Vita".

Vi hanno partecipato in tutto 152 persone e sono stati raccolti 470 euro in favore dell'associazione di Vicoforte, che saranno utilizzati per l'acquisto di cibo e medicinali e per sostenere le spese veterinarie.

Durante la cena è stata inoltre allestita una bancarella ricca di gadget per grandi, piccini e per gli amici a quattro zampe.