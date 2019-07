Una leggenda del punk rock in Granda: C.J. Ramone in concerto a Caramagna

Una leggenda del punk-rock, e della musica in genere, lunedì sera (15 luglio) a Caramagna.

Lui si chiama C.J. Ramone (Christopher Joseph Ward all’anagrafe), viene da New York e come il nome suggerisce è stato uno dei mitici Ramones: l’ultimo bassista della band, dal 1989 fino al 1996. C.J. fa tappa allo Spazio Polivalente di Caramagna Piemonte in quello che sarà, come da lui stesso annunciato il suo ultimo tour europeo.

I Ramones, beh, non hanno bisogno di grandi presentazioni. Sono considerati i padri fondatori di un genere, il punk-rock, ed ormai famosi anche al “grande pubblico”, tanto da entrare a far parte della “Rock and Roll Hall of Fame”. Chi non ha mai sentito almeno una volta brani come “Blitzkrieg Bop” o “Sheena is a punk rocker”?

Lunedì sera, nel live del suo “Farewell Tour”, C.J. Ramone suonerà sia le canzoni indimenticabili dei Ramones che brani suoi: di recente è uscito il suo quarto album solista dal titolo “The holy spell”.

Apriranno il concerto tre band: gli austriaci Dee Cracks affiancano C.J. nel tour e con il loro ramones-core sono praticamente dei “figliocci” del quartetto newyorchese; prima di loro i Quarantena di Mondovì, la band punk-rock più longeva della provincia, e i Mad Beat (un po’ caramagnesi e un po’ torinesi), una delle più belle realtà nel genere: presto usciranno con un nuovo album. Le info pratiche: lo Spazio Polivalente si trova nel centro di Caramagna, in piazza Boetti. Apertura porta alle ore 20.30, inizio live delle band spalla dalle ore 21.