Montagna: orientamento e sicurezza con il gruppo Alpini e Amici della montagna di Niella Tanaro

Mercoledì 17 luglio alle ore 21:30 Gruppo Alpini e Amici della Montagna di Niella Tanaro organizzano una serata focalizzata sulla “escursione sicura in montagna”.

Il Gen. degli Alpini Pier Angelo Viglietti terrà una lezione sull’orientamento: come leggere le mappe e trovare i punti di riferimento per non perdersi durante le escursioni.

Il dott. Simone Benedetto, medico e alpinista, relazionerà sulla sicurezza: come preparare il trekking in montagna per ridurre al minimo i rischi ed essere pronti ad affrontare gli imprevisti.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di montagna.

La serata si terrà nel parco del Castello di Niella Tanaro, via XX Settembre, 2. Ingresso libero.

Ulteriori info: 328 9585689 Adriano Ricolfi.