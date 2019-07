Festa dei Pierini a Pontechianale: 50 tra bambini e bambine alle prese con esche e lenze

Grande partecipazione di pubblico ieri a Pontechianale per l'ormai tradizionale Festa dei Pierini, curata da Enalpesca Cuneo e Asd Pescatori Pontechianale. Oltre cinquanta i bambini e le bambine iscritte, che si sono cimentate con esche e lenze, coordinati da Renato, Claudio e Giovanni di Enalpesca Cuneo.

Ricca la pesca di trote e salmerini, che sono stati poi condivisi nel corso della successiva merenda e lotteria presso il Bar Da Aury's in un clima festoso. "Un pomeriggio all'aria aperta nella bellissima cornice delle nostre montagne - dichiarano gli organizzatori - per avvicinare i più piccoli alla pesca e alla natura, stando insieme in un momento rilassante e non competitivo, che arricchisce il calendario di iniziative dell'estate a Pontechianale".