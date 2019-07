"I sabati della salute" al castello di Moasca: tra i relatori la coordinatrice del nido comunale di Alba

La prima edizione de “I Sabati della Salute al castello di Moasca” prende il via il 20 luglio dalle ore 16.30 alle 18.30 presso il castello di Moasca (AT). Gli incontri, dedicati a famiglie con bambini da 0 a 6 anni, sono ad ingresso gratuito e propongono interventi di esperti e laboratori pratici.

Gli interventi dei due sabati saranno moderati dalla musicoterapista Silvia Vercellino. Nel primo sabato 20 luglio le psicologhe e psicoterapeute Raffaella Baino e Giulia Guasco parleranno dello sviluppo psicoaffettivo del bambino e dell’evoluzione della relazione genitore-bambino dalla simbiosi ai primi distacchi del crescere.

L’ostetrica Chiara Cattaneo introdurrà al bonding prenatale: l’importante legame mamma/bambino in gravidanza. Infine Paola Pozzi, coordinatrice del Nido Comunale di Alba, già caposala infermiera pediatrica e insegnante di massaggio infantile, ci guiderà nella riflessione su come i bambini non siano mai troppo piccoli per capire.

A seguire i laboratori sarà possibile mettersi in gioco facendo proprie le indicazioni sentite negli interventi: per genitore e bambino fino a 24 mesi lab “Il gioco euristico” con Paola Pozzi, per genitore con bambini da 2 a 6 anni lab “Musicoterapia” con Silvia Vercellino.

Sarà presente il sindaco di Moasca Andrea Ghigone per l’avvio del primo appuntamento e il ristorante Tra la Terra e il Cielo offrirà a tutti i bambini partecipanti una merenda sana nella meravigliosa cornice del giardino del castello. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale InCreaSe (Innovation, Creativity Setting) presieduta dal Prof. Guido Lazzarini, Sociologo dell’Università di Torino, dal comune di Moasca e dal Centro Servizi Volontariato di Asti ed Alessandria.

L’ingresso è libero ed è gradita la prenotazione ai seguenti recapiti: whatsup al cell 338.8557077 o via email ufficiostampa.increasegroup@gmail.com L’appuntamento successivo sarà sabato 27 luglio ore 16.30-18.30 con interventi di altri esperti e nuovi laboratori.