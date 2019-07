Bra, la Polizia Municipale non va in vacanza: intensificati i pattugliamenti serali

Continueranno fino a fine estate i pattugliamenti serali infrasettimanali svolti dal Comando della Polizia Municipale di Bra. Oltre ai consueti pattugliamenti serali del fine settimana, per il periodo estivo sono previste anche uscite serali durante la settimana stabilite secondo la disponibilità di personale in servizio.

Le pattuglie serali, oltre a gestire e dar seguito alle richieste di pronto intervento giunte alla centrale operativa di via Moffa di Lisio, svolgono controlli anche nelle principali aree verdi cittadine tra cui i giardini di piazza Roma, viale Madonna dei Fiori, via Crimea, via Milano, via Montegrappa (Falcone e Borsellino), Belvedere (giardini della Rocca); i controlli sono anche estesi ai giardini e aree verdi delle frazioni.

Si ricorda che anche in orario serale è sempre possibile richiedere l'intervento della Polizia Municipale al numero 0172/413744 ( tasto 1 - pronto intervento).