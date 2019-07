Grande partecipazione per la “Festa dei Partigiani” a Montoso di Bagnolo Piemonte: ricordati oltre 400 Caduti della Resistenza (FOTO)

Grande partecipazione, nel fine settimana, a Montoso di Bagnolo Piemonte per la 67esima edizione della “Festa dei Partigiani”, con la commemorazione degli oltre 400 Caduti della Resistenza ricordati al Monumento che si trova proprio al Montoso.

L’iniziativa è stata promossa dal Comitato intercomunale per la Valorizzazione del Patrimonio della Resistenza (costituito dai Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Bibiana, Bricherasio, Cavour, Luserna San Giovanni e Villafranca Piemonte), dall’Anpi provinciale di Cuneo e Torino, in collaborazione con la sezione Anpi di Luserna San Giovanni e con l’Associazione nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, sezione di Bagnolo Piemonte.

Nella serata di sabato si è tenuta la tradizionale fiaccolata, accompagnata da canti partigiani, mentre ieri (domenica) le varie rappresentanti delle Associazioni, dopo aver sfilato verso il monumento, hanno reso gli onori ai Caduti per la Libertà (partigiani, avieri e civili).

Poi, il saluto del sindaco di Bagnolo Piemonte e presidente del Comitato intercomunale, Fabio Bruno Franco, gli interventi dell’Anpi e l’orazione ufficiale del senatore Mino Taricco, seguiti dal rito religioso ecumenico in ricordo dei Caduti e, nel pomeriggio, dallo spettacolo musicale con il duo “Luca Morino e Mano Manita”, inserito nel programma della Rassegna Occit’amo.

“La commemorazione dei caduti della Resistenza al Montoso, nata nel 1952 per volontà di un gruppo di uomini e donne che combatterono per la libertà su queste montagne è da sempre un appuntamento particolarmente sentito. – spiega il sindaco Bruno Franco – I più anziani ricordano, alcuni decenni or sono, la salita di decine di autobus a Montoso quel giorno. È il ricordo di una libertà conquistata nel 1945, ma purtroppo pagata a caro prezzo con migliaia di morti.

Solo il monumento di Montoso ne ricorda oltre 400, caduti sul territorio di quei sette comuni che risposero all’appello dei partigiani, prima sostenendo la costruzione del Monumento e, poi, la costituzione del Comitato Intercomunale per mantenere viva la memoria.

Ogni anno, i protagonisti di quei fatti accaduti tra il 1943 ed il 1945, partigiani e combattenti, sono sempre meno, a causa del tempo.

Tocca a noi cercare di fare il possibile per mantenere viva la memoria dei fatti e delle persone che immolarono la loro vita per la patria, con l’auspicio che l'avvenire sia un avvenire di pace”.